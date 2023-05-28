2023/05/28 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاركة للنسيان لمنتخبنا الشبابي في المونديال.. دعم غير محدود.. وخيبة أمل كبيرة في #وقت_إضافي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7lgazlwBqtU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاركة للنسيان لمنتخبنا الشبابي في المونديال.. دعم غير محدود.. وخيبة أمل كبيرة في #وقت_إضافي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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