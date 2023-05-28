تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تؤكد فوز إردوغان بولاية رئاسية جديدة

2023/05/28 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، الأحد، فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، ما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات .

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