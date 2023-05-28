منتخب الشباب يحفظ ماء وجهه في التعادل مع أنكلترا

2023/05/28 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل منتخب الشباب أمام نظيره الانكليزي 0-0 في ختام مباريات تصفيات المجموعة الخامسة في كأس العالم التي تستضيفها الأرجنتين.

وودع العراق البطولة بنقطة واحدة..



يتبع

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