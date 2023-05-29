إردوغان بعد الفوز:من يخدم الشعب لا يُهزم أبدا..وتركيا أمانة في عنقي

2023/05/29 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة‭ – ‬الزمان ‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المنتصر‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬تركيا‭ ‬وإنه‭ ‬لن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬نتائج‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬ وحصد‭ ‬إردوغان‭ ‬52‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬مقابل‭ ‬47،9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لخصمه‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬نحو‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭.‬ وقال‭ ‬أردوغان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ […]

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