2023/05/29 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام مشروع طريق التنمية الذي تبناه العراق تاريخي في فقراته وتوجهاته في ربط تركيا ومحيطها الإقليمي بدول الخليج، مع تحويل مناطق عراقية الى نقاط انتاج صناعي إقليمي تشترك فيها الدول الغنية او التي تمتلك خبرات بشرية وصناعية.
لكن هذا المشروع الاستراتيجي التي يحتاج الى تكريس جهود جيل كامل لكي ينتقل العراق من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طريق التنمية..الازهار والأشواك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن هذا المشروع الاستراتيجي التي يحتاج الى تكريس جهود جيل كامل لكي ينتقل العراق من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طريق التنمية..الازهار والأشواك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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