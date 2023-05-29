‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭..‬الازهار‭ ‬والأشواك

2023/05/29 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ مشروع‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬العراق‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬فقراته‭ ‬وتوجهاته‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬تركيا‭ ‬ومحيطها‭ ‬الإقليمي‭ ‬بدول‭ ‬الخليج،‭ ‬مع‭ ‬تحويل‭ ‬مناطق‭ ‬عراقية‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬انتاج‭ ‬صناعي‭ ‬إقليمي‭ ‬تشترك‭ ‬فيها‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬او‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬بشرية‭ ‬وصناعية‭.‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تكريس‭ ‬جهود‭ ‬جيل‭ ‬كامل‭ ‬لكي‭ ‬ينتقل‭ ‬العراق‭ ‬من‭ […]

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