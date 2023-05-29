سلطان عُمان في طهران في وساطة بشأن النووي والعلاقات مع مصر

2023/05/29 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭-‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ يبحث‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أدّى‭ ‬دور‭ ‬وسيط‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬مهمة‭ ‬منها‭ ‬النووي،‭ ‬والزيارة‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭.‬ استقبل‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬مخبر‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مهرآباد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ […]

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