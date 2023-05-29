2023/05/29 | 00:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اجتماع اللجنة العليا المكلفة...

ظهرت المقالة مؤيد اللامي يتراس اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية أولاً على المسلة.

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