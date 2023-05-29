سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تستعد لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في نموذج بيت سامسونج الذكي الذي تقيمه في دبي

2023/05/29 | 00:47 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق – مايو 2023: تستعد سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لإقامة نموذج بيت سامسونج الذكي في Nikki Beach دبي، وذلك في التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي، لتقدم للزوار ضمنه تجربة واقعية لاستخدام أهم أجهزة الترفيه المنزلي الرقمية من علامة “سامسونج”.وضمن هذه الفعالية، سيتمكن الزوار من الاستماع بعيش الترفيه الغامر والمتكامل من خلال مجموعة […]

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