"ليست هزيمة ساحقة".. خبيرة تتحدث عن دلالات تقدم أردوغان في انتخابات تركيا

2023/05/29 | 00:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت الخبيرة التركية أسلي أيدينتاسباس مع مراسلة CNN، بيكي أندرسو، حول دلالات تقدم أردوغان في الانتخابات التركية.

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