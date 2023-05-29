2023/05/29 | 00:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i9VjNZg4Th0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجنـ.ـوه لإصلاحه فخرج يستكمل تجارته للمخـ.ـدرات..قصة تاجر غريبة تنتهي بالسجن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجنـ.ـوه لإصلاحه فخرج يستكمل تجارته للمخـ.ـدرات..قصة تاجر غريبة تنتهي بالسجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).