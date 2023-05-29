زراعة ديالى تتوقع الوصول لربع مليون طن من انتاج الحنطة بهذا الموسم

2023/05/29 | 00:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت مديرية الزراعة في محافظة ديالى، وصول انتاج الحنطة في الموسم الحالي الى نحو ربع مليون طن.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في تصريح صحفي، انه “تم حصاد نحو 70 الف طن لغاية الان من محصول الحنطة، فيما تشير التوقعات الى وصول الانتاج الى نحو ربع مليون طن”.

واضاف المندلاوي ان”عملية بدء الحصاد الميكانيكي لمحصولي الحنطة والشعير بدأت يوم التاسع والعشرين من شهر نيسان الماضي، ويبلغ اجمالي المساحة المحصودة للحنطة 148804 دوانم، وللشعير 2245 دونماً.

ونوه المندلاوي الى ان المساحة المزروعة بالحنطة في الموسم الحالي بلغت 384575 دونماً بواقع 173125 دونماً داخل الخطة الزراعية، و211450 دونماً خارج الخطة.

مدير اعلام زراعة ديالى، ذكر ان المساحة المزروعة بالشعير في الموسم الحالي بلغت 2810 دوانم حسب الخطة الزراعية، منوها الى ان حصاد الحنطة والشعير يتم عبر 365 حاصدة.

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