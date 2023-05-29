تلتهم 10% من مياه الأنهر.. انجاز المرحلة الثانية من خطة ردم “بحيرات ديالى”

2023/05/29 | 00:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، الاحد، انجاز المرحلة الثانية من استراتيجية ردم بحيرات الاسماك المتجاوزة.

وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المرحلة الثانية من استراتيجية ردم بحيرات الاسماك المتجاوزة انجزت وتجاوز عدد ما تم ردمها في 11 منطقة في ديالى اكثر من 100 بحيرة”.

وأضاف، أن “عملية ردم البحيرات تجري وفق خطة مدروسة بالتنسيق مع عمليات ديالى والحشد الشعبي مع عدم وجود اي استثناءات”.

من جهته اشار الخبير في الموارد المائية محسن علي الى ان “بحيرات الاسماك سواء في ديالى او غيرها تلتهم كميات كبيرة من المياه وردمها قرار صائب خاصة واننا على مقربة من دخولنا موسم الصيف وستكون معدلات الاستهلاك مضاعفة”.

واضاف ان “البحيرات قد تستهلك 10% من مياه الانهر خاصة ان كانت كبيرة وكثيفة كما ان الجدوى الاقتصادية لانتاجها محدود جدا ما يتطلب اعادة النظر لانها تتم وفق الاطر التقليدية التي غادرتها اغلب دول العالم”.

وتعاني ديالى من ازمة مياه في السنوات الاخيرة بسبب انحسار خزين السدود الرئيسية ومحدودية مياه الامطار والسيول.

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