انخفاض قياسي لليرة التركية بعد فوز أردوغان

2023/05/29 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجعت الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية، الأحد، وهو فوز من شأنه أن يمدد حكمه إلى عقد ثالث.

وهذا الرقم قريب للغاية من أدنى مستوى قياسي بلغ 20.06، الذي سجلته الليرة أمام العملة الأميركية، الجمعة.

وتراجعت الليرة بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام.

وأعلن التلفزيون التركي الرسمي في وقت سابق فوز إردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة، تمتد إلى سنة 2028.

وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف "الجمهور" الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن إردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليتشدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية أن إردوغان (69 عاما) حصد 52,1 في المئة من الأصوات مقابل 47,9 في المئة لخصمه كليتشدار أوغلو (74 عاما) بعد فرز نحو 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وجذب إردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، الناخبين بخطاب قومي ومحافظ خلال حملة شهدت خلافات وصرفت الانتباه عن المشكلات الاقتصادية العميقة.

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