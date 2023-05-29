2023/05/29 | 00:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a9L9zJ-jJO0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النفط أصبح لعنة محافظات الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النفط أصبح لعنة محافظات الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).