2023/05/29 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kx81J0y4P9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرب على المغتربين.. أركان نجيب: حتى بالمنتخب أكو محاصصة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرب على المغتربين.. أركان نجيب: حتى بالمنتخب أكو محاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).