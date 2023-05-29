وزير الداخلية يبحث آليات تسهيل تفويج الحجاج مع اللجنة العليا والجهات المعنية

2023/05/29 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ بحث وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، اليوم الأثنين، آليات تسهيل تفويج الحجاج مع اللجنة العليا المشرفة على الأمر والجهات المعنية الأخرى.وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إن “الوزير عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة، للجنة العليا المشرفة على تفويج حجاج بيت الله الحرام براً وجواً، بحضور […]

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