2023/05/29 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بالاستمرار في سياسات حكومته بعد إعلان فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، الأحد، فيما قدم تطمينات بشأن التضخم الذي يعصف بالبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.. إردوغان يوضح سياساته بشأن التضخم واللاجئين السوريين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.. إردوغان يوضح سياساته بشأن التضخم واللاجئين السوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).