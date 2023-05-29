ساعة المسلة.. نائب: سومو ثبّتت خروج 160 مليون برميل من كردستان لإسرائيل بسعر 11 دولارا

2023/05/29 | 01:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو الاطار التنسيقي علي...

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نائب: سومو ثبّتت خروج 160 مليون برميل من كردستان لإسرائيل بسعر 11 دولارا أولاً على المسلة.

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