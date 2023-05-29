2023/05/29 | 01:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JOmp55QQnHk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف ينظر العراقيون للانتخابات التركية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف ينظر العراقيون للانتخابات التركية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).