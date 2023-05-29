منتخب شباب العراق يحفظ ماء وجهه في التعادل مع انكلترا

2023/05/29 | 01:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعادل منتخب الشباب أمام نظيره الانكليزي 0-0 في ختام مباريات تصفيات المجموعة الخامسة في كأس العالم التي تستضيفها الأرجنتين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ورد حار مرمى العراق حسين حسن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لانجلترا فيالدقيقة 45+6 .

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلنا عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وودع العراق البطولة من الدور الاول بعد ان اخفق بلوغ المرحلة الثانية التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

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