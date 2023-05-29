بايدن يهنئ إردوغان بإعادة انتخابه: أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين

2023/05/29 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على إعادة انتخابه، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال بايدن عبر موقع "تويتر": "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

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