2023/05/29 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – اختير مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للعام الرابع توالياً في الحفل الذي أقيم في باريس الأحد.وتجاوز مبابي (24 عاماً) قائد منتخب فرنسا المتوج للمرة الرابعة بعد أعوام 2019 و2021 و2022، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفائز ثلاث مرات بهذه الجائزة التي تمنح من […]

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