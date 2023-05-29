2023/05/29 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة تزايد ظاهرة مهاجمة حيتان أوركا القاتلة للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة وإغراقها، لدرجة دفعت العلماء الذين يدرسون الحيتان بوضع نظريات مختلفة لمعرفة أسباب تكرار هذه الهجمات، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات الحتان القاتلة.. نظريتان لحل لغز الأوكرا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجمات الحتان القاتلة.. نظريتان لحل لغز الأوكرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).