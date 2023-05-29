وسائل إعلام سورية: غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

2023/05/29 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام سورية أن "عدوانا إسرائيليا" استهدف محيط العاصمة دمشق ليل الأحد، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي.

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