هل تعلمتم من اردوغان -أحمد عياش السامرائي

2023/05/29 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عياش السامرائي رسالتي الاولى الى مدعي الزعامة ما الذي راود ذهنكم وانتم ترون خمسة واربعين مليون ناخب يدلون بأصواتهم لشخص اردوغان من دون شراء ذمم ولا وكلاء يقفون على مراكز الناخبين لشراء الاصوات مقابل المال والوعود الكاذبة التي تمرستم عليها حتى اصبحتم اكاديميات رصينه للكذب ؟ .هل عرفتم حجمكم الحقيقي ام لازلتم تعتقدون […]

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