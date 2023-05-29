كيف سارت عملية التصويت في الانتخابات التركية؟

2023/05/29 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة ملف الانتخابات التركية وآخر النتائج التي أفرزتها عملية التصويت.وفي الشأن الأميركي ناقشت موضوع الاتفاق المبدئي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين.كما ناقشت تطورات النزاع في السودان وما تقوم به الولايات المتحدة والسعودية لتمديد وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موضوع الإجهاد الرقمي ومخاطره في أماكن العمل

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