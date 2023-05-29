2023/05/29 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام أداة تسمى Windows Copilot، بدأت Microsoft في بناء واجهة دردشة الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجها البرمجي الأكثر أهمية، وندوز، حسبما ذكرت الشركة الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوبايلوت.. أداة وندوز "الذكية" لمهام متعددة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوبايلوت.. أداة وندوز "الذكية" لمهام متعددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).