المرصد: جرحى بإطلاق نار عشوائي احتفالا بفوز إردوغان في سوريا

2023/05/29 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد من السوريين بجروح، الأحد، نتيجة إطلاق نار عشوائي ضمن مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمال سوريا، احتفالا بفوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

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