بعد التغلب عليه بالانتخابات.. أردوغان لكليجدار أوغلو: هنالك خطأ في حسابات المحاسب

2023/05/29 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصمه السياسي كمال كليجدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري المعارض في خطاب وجهه إلى أنصاره في أنقرة الأحد

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