وزير التربية الكويتي: مخصصات مبتعثينا الأعلى في العالم

2023/05/29 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التربية والتعليم الكويتي، حمد العدواني، أن المخصصات المالية للطلبة الكويتيين المبتعثين (الحاصلين على بعثات دراسية خارجية) هي الأعلى في العالم.

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