الكهرباء تعلن تشغيل محطة المدينة الرياضية التحويلية في البصرة

2023/05/29 | 08:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الكهرباء، تشغيل محطة المدينة الرياضية التحويلية في محافظة البصرة.

وذكر بيان لمكتب وزير الكهرباء أنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بمعالجة مشاكل الشبكة وانخفاض الفولتيات، وإستجابةً لمناشدات اهالي القبلة واحياء مركز محافظة البصرة، ملاكاتنا بنقل كهرباء الجنوب بإشراف مديرها العام ومعاونيه، تنهي الخطوات الستراتيجية وتنجز المعالجات الحقيقية وغير الترقيعية، بإنجاز وتشغيل محطة المدينة الرياضية التحويلية ١٣٢ kv “.

وأضاف، أن “المحطة ستساهم بحل مشاكل مناطق القبلة والمجموعات السكنية واحياء مركز البصرة، لتحقق إتاحة لازمة لفك الاختتاقات”.

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