تحليل: لهذا السبب تمكن أردوغان من الفوز مجددًا

2023/05/29 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميلر، كيف يعتقد أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قادرًا على تمديد حكمه إلى ولاية ثالثة من خلال استخدام سياسات الهوية للبقاء في السلطة.

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