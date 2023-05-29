الاعرجي يتوجه على رأس وفد أمني الى طهران

2023/05/29 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتوجه مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، الى إيران على رأس وفد أمني.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، توجه مستشار الأمن القومي إلى طهران على رأس وفد أمني".وأضاف، أن "الزيارة تأتي لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران".

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