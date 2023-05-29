العراق وصندوق النقد الدولي يبحثان خطط هيئة التقاعد في الاصلاح الاداري والمالي

2023/05/29 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحثت هيئة التقاعد وصندوق تقاعد موظفي الدولة مع صندوق النقد الدولي في عمّان خطط هيئة التقاعد في الاصلاح الاداري والمالي.

وذكر بيان لهيئة التقاعد، أن "رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد، ومدير عام صندوق التقاعد حيدر جاسم حمزة، حضرا الاجتماع الدوري الذي دعا اليه صندوق النقد الدولي وذلك لمناقشة التقدم المحرز لقطاع التقاعد في العراق والاستماع الى خطط هيئة التقاعد فيما يخص الاصلاح الاداري والمالي".

واضاف البيان، "حيث استعرض ماهر حسين رؤية ورسالة هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة والاولويات الستراتيجية للسنوات المقبلة واهم المشاكل والمعوقات التي تسعى الهيأة الى معالجتها".

وقد اعرب ممثلو صندوق النقد الدولي، بحسب البيان، عن "ارتياحهم تجاه الاولويات الستراتيحية والتي تمثل خارطة طريق واضحة المعالم يمكن ترجمتها الى برامج عمل وبتوقيتات زمنية محددة بما يحقق الاستدامة المالية".

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