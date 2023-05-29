اتفاق سقف الدين الأميركي يرفع أسعار النفط عالمياً

2023/05/29 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن توصل زعماء الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لسقف ديون، رغم أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة حدت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 77.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.29 دولارا للبرميل، بارتفاع 62 سنتا أو 0.85%.

وأدى الوصول إلى الصفقة والاقتراب من تجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة إلى تجديد شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع.

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