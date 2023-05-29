2023/05/29 | 09:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد باحثون أن ظهور الجماعات ذات الأفكار الغريبة ليس جديدا في العراق، لكن جماعة "القربان" أثارت القلق بين أهالي محافظة ذي قار جنوبا، وخاصة مع دعوة أنصارها للانتحار تحت عنوان "التضحية بالنفس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز طقوسها الانتحار بالقرعة.. القربان جماعة دينية غامضة تثير الجدل بالعراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز طقوسها الانتحار بالقرعة.. القربان جماعة دينية غامضة تثير الجدل بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).