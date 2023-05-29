الاعرجي في إيران لبحث إجراءات تأمين الحدود بين البلدين

2023/05/29 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى طهران على رأس وفد أمني، لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران.وذكر بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ،أنه “بتوجيه […]

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