2023/05/29 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، بعد أن توصل زعماء الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لسقف ديون، ربما لتفادي تعثر أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك للنفط، رغم أن المخاوف بشأن زيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرتفاع سعر برميل النفط عالميا المركز الخبري الوطني.

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