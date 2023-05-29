2023/05/29 | 09:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين باحثون في جامعة تكريت يناقشون مستقبل الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ju0MStnoiNE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين باحثون في جامعة تكريت يناقشون مستقبل الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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