الإعلام الروسي: مستثمرون أجانب سحبوا 36 مليار دولار من روسيا

2023/05/29 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت وكالة الإعلام الروسية، الاثنين، نقلاً عن تحليل بيانات من البنك المركزي، إن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم بها في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.

وغادرت عشرات من أكبر الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا في ردود فعل على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقلل البنك المركزي الروسي، الأسبوع الماضي، من أهمية تأثير تخارج الشركات الأجنبية، قائلاً إن تلك الفترة شهدت نحو 200 عملية بيع، شمل 20% فقط منها بيع أصول كبيرة تزيد على مئة مليون دولار.

وتصف موسكو أفعالها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، بينما تصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان بلا داع للاستيلاء على الأراضي.

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