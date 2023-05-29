ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل لاتفاق مبدئي لسقف الدين الأمريكي

2023/05/29 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

وبحلول الساعة 2317 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.34 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.12 دولار للبرميل.

وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.



وعبر كلاهما عن ثقته يوم الأحد في أن الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ سيدعمون الاتفاق.

لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب لأنه بمجرد الموافقة على الاتفاق من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويلتزم بعض المستثمرين بالحذر في ظل مؤشرات على أن مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا قد تدرس تطبيق تخفيضات إضافية للإنتاج في اجتماعها الذي يعقد في الرابع من يونيو حزيران.

كما يترقب المستثمرون بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين هذا الأسبوع، وكذلك بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

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