امريكا: 9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع

2023/05/29 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو الأمريكية.وقتل تسعة وأصيب 28 آخرون، ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وأخرى في الـ16 من عمرها، حسبما قالت الشرطة.وجميع القتلى فوق سن 20 عاما ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر […]

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