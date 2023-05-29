2023/05/29 | 09:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 21 دقيقة

تعاون مشترك لتطوير خدمات الدفع الالكتروني في مجال الاتصالات في العراق

منذ ساعتين

الكهرباء تعلن تشغيل محطة المدينة الرياضية التحويلية في البصرة

منذ 10 ساعات

زراعة ديالى تتوقع الوصول لربع مليون طن من انتاج الحنطة بهذا الموسم

منذ 10 ساعات

تلتهم 10% من مياه الأنهر..



انجاز المرحلة الثانية من خطة ردم “بحيرات ديالى”

منذ 13 ساعة

قرار حكومي يشعل أسعار السمك في العراق وأصحاب البحيرات يستنجدون بالسوداني

منذ 15 ساعة

صحة الانبار تكشف اسباب تسجيل اصابات جديدة بالحمى النزفية

منذ 16 ساعة

اتفاق نيابي حكومي على تخفيض أسعار الإنترنت

منذ 16 ساعة

الزراعة النيابية: 90% من موارد المياه تهدر بسبب طرق الري

منذ 22 ساعة

المالية: صدور أوامر تعيين 1781 من حملة الشهادات بمركز الوزارة وتشكيلاتها

منذ يوم واحد

التربية تعلن جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير مفصل عن حالة الطقس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير مفصل عن حالة الطقس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).