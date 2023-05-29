تعاون مشترك لتطوير خدمات الدفع الالكتروني في مجال الاتصالات في العراق

2023/05/29 | 09:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت آسیاسیل، عملاق الاتصالات الأبرز في العراق، والمعروفة بدورها المحوري في جهود التحول الرقمي في البلاد، رسمياً عن تحالفها الاستراتيجي مع كي، مزود خدمات الدفع المالي الأول في العراق وأكبر شركة للتكنلوجيا المالية محلياً، وذلك في حفل أقيم على ارض جراند ميلينيوم في السليمانية.تهدف هذه الشراكة الفريدة من نوعها الى تزويد عملاء آسياسيل بتجربة دفع الكتروني سلسة وآمنة ستؤدي الى تغيير جذري في كيفية إجراء التعاملات الرقمية في العراق.

لطالما كانت آسياسيل وكي في طليعة حركة التحول الرقمي في العراق.



حيث استثمرت كل من الشركتين بشكل كبير في مجال البنى التحتية والخدمات لتطوير خدماتهم المقدمة.



كما تمكنت الشركتان من الظهور كقوتين مهمتين في حركة التحول الرقمي في العراق بفضل خدمات آسياسيل في مجال التواصل الرقمي وتغطية الانترنت عالية المستوى في جميع انحاء البلاد، وانجازات شركة كي غير المسبوقة في تعزيز الشمول المالي.

ومع وجود الملايين من المستفيدين من خدمات شركة اسياسيل وكي في جميع انحاء العراق، ومع الطفرة الأخيرة التي تشهدها البلاد في مجال قبول حلول الدفع الالكتروني، فإن آسياسيل وكي ومن خلال هذا التحالف الإستراتيجي يقفون في طليعة هذا التطور الرقمي وكمثال يحتذى به لبقية المؤثرين في مجال الاتصالات والدفع الالكتروني.

سيمكن هذا التعاون المشترك، والمقدم بفضل خدمات شركة ديجيتال زون للحلول الرقمية، اسياسيل من عرض منتجاتها بصورة سلسة من خلال منصات ديجيتال زون وكي الرقمية متمثلةً بتطبيق ديجيتال زون وتطبيق كي.



سيمكن هذا التعاون الملايين من مستخدمي آسياسيل وكي من إجراء عمليات شراء الخدمات والدفع من خلال بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم بكل سلاسة.



تَعِد عملية الدفع الرقمية الامنة وسهلة الاستخدام هذه بتجربة تسوق سريعة وسلسة من شأنها تعزيز الشمول المالي والمساهمة بشكل كبير في تطوير وتحول الاقتصاد الرقمي في العراق.

كما عبرت جرا حسين ، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة اسياسيل، عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة: “نحن في آسياسيل نكرس جهودنا لقيادة ثورة التحول الرقمي في العراق من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ومن ضمنها الدفع الالكتروني.



ان شراكتنا مع مجموعة كي تمثل خطوة هائلة في هذا الرحلة، فمن خلال دمج عروضنا وخدماتنا مع تطبيق كي،فإننا نسهل لعملائنا القيام بعمليات شرائية رقمية براحة فائقة.



ان هذا التعاون هو شهادة على التزامنا بتعزيز مجال التكنلوجيا المالية والدفع الالكتروني في العراق وحرصنا على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.

هذا وصرح لؤي العبيدي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة كي، حول هذا التعاون بالتالي: “ان التزام آسياسيل بالابتكار وخدمة ورضى الزبون يتوافق تماماً مع مهمتنا في مجموعة كي.



يمثل تعاوننا هذا طفرة كبيرة الى الامام نحو اقتصاد رقمي عراقي قوي.



لقد قضت كل من الشركتين العديد من السنوات في تطوير مجموعة خدماتها، وسيسمح لنا هذا التعاون بدمج جزء من هذه الخدمات وتقديم تجربة رقمية جديدة لزبائننا المشتركين، كما سيسمح لنا بالتعاون للعمل معاً لتطوير منتجات تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد وأصحاب الاعمال في العراق على تنمية أعمالهم”.

وقال سيف المفتي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ديجيتال زون، حول هذا التعاون: “ان ديجيتال زون ملتزمة دائما بتعزيز تجربة المستخدم، وان هذا التعاون مع آسياسيل سيتيح لنا ان نقدم لعملائنا المشتركين حلولاً سلسلة ومتكاملة لاحتياجات الدفع الرقمي الخاصة بهم وإثراء أسلوب حياتهم الرقمي والمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي في العراق”.

حيث تمثل ديجيتال زون جزءاً لا يتجزأ من هذا التعاون وسيكون لها دور محوري في تسهيل دمج خدمات وعروض آسياسيل على منصات ديجيتال زون وكي من خلال تسخير خبرات كوادرها في مجالات الحلول والسلع الرقمية وتجارب الزبائن؛ وبذلك ستضمن ديجيتال زون تجربة مستخدم سلسة ومثيرة.

“وفي النهاية، فان من الضروري التأكيد على ان التوقيع على هذه الشراكة بين آسياسيل وكي يأتي تماشيا مع التوجيهات الحكومية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، هيئة الاعلام والاتصالات ، وزارة المالية، ووزارة الاتصالات، وبمثابة تأكيد على التزام كلتا المؤسستين على تطوير مجال المدفوعات الرقمية في العراق وتعزيز نمو قطاع التكنلوجيا المالية”.

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