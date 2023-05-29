كأس العالم للشباب.. تونس تتأهل لثمن النهائي والعراق يخرج خالي الوفاض

2023/05/29 | 10:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب التونسي إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة في الأرجنتين بعد خسارة هندوراس أمام فرنسا 1-3، في حين خرج العراق من البطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الخامسة.

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