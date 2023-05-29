ضبط كميات كبيرة من مادة الكبريت في إحدى مزارع البصرة

2023/05/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من مادة الكبريت في إحدى المزارع بمحافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير البيئة نزار ئاميدي، أشرف على عملية نوعية دهمت فيها فرق الوزارة بالتعاون مع جهاز المخابرات والامن الوطني والشرطة البيئية إحدى المزارع الموجودة في ام قصر بمحافظة البصرة لقيام أحد المتعهدين بتخزين كميات كبيرة من مادة الكبريت (سريعة الاشتعال) تقدر بعشرات الاطنان والقيام بخزنها بطريقة تفتقر لابسط المعايير البيئية والسلامة المهنية وشروط الدفاع المدني والتي من الممكن أن تتسبب بمخاطر بيئية وصحية كبيرة".

وأضافت أن "المزرعة تعود لأحد الأشخاص المتعهدين والذي قام بخزن كميات كبيرة من الكبريت الناتج عن العمليات النفطية تمهيدا لبيعها، وعند عدم استطاعته تسويق هذا المنتوج بسبب تشديد الرقابة من قبل الاجهزة البيئية والامنية أدى الى تكدسها وخزنها بمنطقة نائية بطرق مخالفة للشروط الصحية والبيئية".

ولفتت الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الفرق البيئية والدوائر الأخرى، فضلا عن توجية مديرية بيئة البصرة بتشديد الاجراءات الرقابية على الموقع المذكور"، مشيرا الى "وضع مفارز ثابتة لمنع حدوث اي عمليات عبث لحين أستكمال بقية الإجراءات القانونية فيما تم التحفظ على المواد المضبوطة".

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