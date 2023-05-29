المجتمعية توقف 30 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال أسبوع

2023/05/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، إيقاف 30 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في أسبوع.

وذكر إعلام الشرطة في بيان تلقته (ببغداد اليوم)، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبعمليات منفصلة في عدد من محافظات البلاد، تمكنت من إيقاف 16 حالة ابتزاز الكتروني و 14 حالة عنف أسري، في وقت تمكنت فيه أيضا من إعادة 4 فتيان هاربين بسبب التعنيف والاضطراب النفسي الى ذويهم".

وبينت أنه "تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين"، مشيرةً الى أنه "تم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا، وتمت معالجة هذه الحالات في غضون الاسبوع الأخير من شهر آيار الجاري".

وتعهدت الشرطة بحسب البيان بـ "تنظيم زيارات دورية لمنازل الضحايا للاطلاع على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن".

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