غبار وأمطار رعدية بدءًا من اليوم.. طقس العراق خلال الايام المقبلة

2023/05/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى تصاعد للغبار اعتبارا من اليوم، فضلا عن فرص لتساقط زخات مطر متفرقة في عدة مناطق.

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