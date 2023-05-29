صورة بريطانية من أمام برج العرب في دبي تثير الانتباه.. ما سر انتشارها الواسع؟

2023/05/29 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يرى الحياة في دولة الإمارات حاليًا، وتحديدًا بدبي، من الصعب أن يصدق أن كل هذا التطور العمراني قد تحقق في فترة زمنية قياسية..وربما لهذا السبب تفاجأ عدد كبير من الأشخاص بصورة نشرتها هانا ويلز، من طفولتها، وهي تقف أمام برج العرب في عام 1997.

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