2023/05/29 | 10:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية تعديل رواتب المتقاعدين وزيادتها...

ظهرت المقالة زيادة رواتب المتقاعدين من صلاحية رئيس الحكومة والبرلمان لايستطيع تعديل القانون لوحده أولاً على المسلة.

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